Военный эксперт оценил шансы ВСУ по созданию эффективной системы ПРО Военэксперт считает, что ВСУ еще не скоро смогут создать эффективную систему ПРО

Москва14 июл Вести.Вооруженные силы Украины еще не скоро смогут создать эффективную систему противоракетной обороны. На сегодняшний день ВСУ не могут сбить ни одну баллистическую ракету во время массированных огневых ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, проводить стрельбу по баллистическим целям – непростая задача, для этого подходит не каждый комплекс ПРО. Необходимо знать момент старта ракеты, учитывать ее направление, при этом для усложнения задачи могут использоваться ложные цели, а сам снаряд может быть бронирован, подчеркнул эксперт.

Пока именно такая ситуация создана, то есть и боевой численный состав слабоват, и ракет маловато, потому что не каждой ракетой собьешь оперативно-тактическую баллистическую ракету. … То есть они еще не скоро создадут какую-то противоракетную оборону, которая позволяла бы выполнять боевые задачи хотя бы с минимальной эффективностью сказал Ходаренок

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу создать собственную систему ПРО, которая была бы дешевле американских комплексов Patriot, но не уступала им по своим характеристикам.