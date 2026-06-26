Москва26 июн Вести.Удары российский стороны по территории Украины недостаточны.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” высказал военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Военный эксперт отметил, что центр тяжести борьбы окончательно сместился в воздушную сферу.

Интенсивность воздушных ударов нарастает. Подключается все большее количество беспилотных летательных аппаратов, на очереди крылатые ракеты, увеличение их доли, ну а затем подойдут и баллистические ракеты. Казалось бы, что делать в этой ситуации? Усиливать противовоздушную оборону. Но это тоже не так легко, поскольку, ну, попробуй получи от промышленности хотя бы один полковой комплект зенитно-ракетной системы сказал Ходаренок

Также он добавил, что РФ не хватает специалистов в области зенитно-ракетных войск.

Но даже не это главное, где специалисты, например. Опять-таки, их время подготовки занимает, скажем так, немалый период. Более того, у нас всего-навсего одно-единственное училище готовят специалистов, например, в сфере зенитно-ракетных войск, подобных вот специалистов в этой сфере … явно не хватает сообщил военный обозреватель

Также он отметил, что повторять шаги в военной сфере за украинцами тоже не получится.

То есть, если мы будем вот линейно повторять за ними шаги, они увеличивают интенсивность ударов, мы как-то усиливаем возможности противовоздушной обороны. Они неизбежно в этом плане нас будут опережать и опережать на порядок, потому что, ну, что такое беспилотные летательные аппараты или даже крылатые ракеты. Это их можно, то есть собирать конвейерным способом, поставлять тысячами, десятки тысяч. То есть в этом соревновании по темпам, по графикам мы однозначно будем выглядеть проигравшей стороной. Ну, казалось бы, это второе решение — наращивать удары по территории противника, по объекту. Те, которые в настоящее время осуществляются, но на мой взгляд, все-таки они недостаточны. Противник не потрясен дополнил Михаил Ходаренок

Ранее сообщалось, что в Запорожской области под обстрел Вооруженных сил Украины попал Васильевский муниципальный округ. В результате атаки ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы с множественными ранениями.