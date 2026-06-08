Военный эксперт Ходаренок призвал усилить наступление на Украину Ходаренок: интенсивность ударов по объектам на Украине должна быть усилена

Москва8 июн Вести.Интенсивность огневого воздействия по объектам на территории Украины должна быть только усилена. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Он отметил, что военно-политическая обстановка внутри Украины, и на линии боевого соприкосновения, далека от тех оптимистических картин, которые передает европейским политикам украинское руководство.

Поэтому в этих условиях интенсивность огневого воздействия по объектам на территории Украины должна быть только усилена. Мы с вами об этом говорили уже и не раз. Но опять-таки повторим для закрепления материала, что все-таки огневому воздействию должны подвергаться как коммуникации, подвижной состав, парк локомотивов, мостовые переходы через Днепр, пункты высших звеньев управления. Наконец, гидротехнические сооружения. Но, если не доходит, если не доходит, так это понимание надо вгонять через силу огневых ударов. Никакого другого пути тут нет сказал Ходаренок

Ранее сообщалось, что Зеленский экстренно сменил маршрут полетов в Европу из-за конфликта с Польшей.