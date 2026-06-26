Москва26 июн Вести.Российским военным следует сменить тактику на поле боя, перерезав европейское снабжение для ВСУ. Такое мнение ИС "Вести" высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

России [следует] сосредоточиться на ударах, к примеру, по логистике, по тому, чтобы парализовать снабжение Украины со стороны европейцев, а также снабжение товарами двойного назначения. Мне кажется, это ключевая задача, на которую стоило бы сейчас обратить внимание и переориентировать нашу тактику и стратегию ведения военных действий сказал Мирошник

Дипломат также отметил, что среди представителей Европы есть те, кто считает, что Россия должна действовать жестче и в отношении Запада и в отношении поддерживаемой им Украины.

В частности, отметил он, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что России следует выйти из состояния романтического отношения к международному праву.

То есть [по ее мнению] пора перестать следовать тем нормам, которые невыгодны России, когда против них применяют запрещенные формы и методы войны, а Россия продолжает находиться требует от себя не нарушать нормы международного гуманитарного права сказал Мирошник

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме подчеркнул, что ведение Украиной боевых действий более чем на 80% финансируется за счет зарубежной помощи.