Мирошник заявил об исчерпанном терпении в конфликте на Украине

Москва27 мая Вести.В конфликте на Украине наступил период, когда терпение российского народа оказалось исчерпано. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

По его словам, режим Зеленского продемонстрировал всему миру грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась заявил Мирошник на сессии Международного форума по безопасности

Мирошник также отметил, что Вооруженные силы России начинают наносить системные и последовательные удары по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ, а также по центрам принятия соответствующих решений.

Кроме того, посол заявил, что у российской стороны есть основания говорить о наличии собранных и подтвержденных фактов нарушения норм гуманитарного права по всем направлениям. Среди таких нарушений он назвал издевательства над гражданским населением и детьми, а также разрушение гражданских объектов.