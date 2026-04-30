Полянский: Запад сменил риторику, перестав говорить о переговорах по Украине

Российский дипломат рассказал о смене риторики Запада по Украине Полянский: Запад сменил риторику, перестав говорить о переговорах по Украине

Москва30 апр Вести.Западные страны за последние недели сменили риторику, перестав говорить о мирных переговорах и дипломатии по Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, за последние недели изменились тезисы западных спонсоров киевского режима​​​.

О мирных переговорах и дипломатии в целом никто из них уже и не вспоминает сказал он в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ

Дипломат добавил, что вновь, как и в 2022 году, звучат залихватские речевки о том, что Украина якобы способна победить на поле боя или улучшить переговорные позиции. Его заявление цитирует РИА Новости.

Также, по его словам, некоторые зарубежные издания делают малоутешительный вывод: прямой вооруженный конфликт между Россией и Европой неизбежен.