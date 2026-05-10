Полянский: ЕС уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине

Москва10 мая Вести.Евросоюз (ЕС) на площадке ОБСЕ уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает и переламывает ситуацию на фронте. Под это [Владимир] Зеленский, естественно, пытается мобилизовать как можно больше ресурсов. Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна остановить войну. Сейчас из последних выступлений это уже не следует приводит РИА Новости слова Полянского

По словам дипломата, ЕС имеет иллюзию того, что может нанести России стратегическое поражение​​​. Европейцы воспряли духом после последних переговорных маневров США на фоне того, что Россия не предпринимала решительных действий на поле боя, заключил Полянский.