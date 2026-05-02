Полянский раскрыл истинную роль Украины для Евросоюза Полянский: ЕС видит в Украине буфер для "сдерживания" России

Москва2 мая Вести.Украина для Европейского союза стала буфером для "сдерживания" Москвы. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в Европе практически смирились с тем, что Вашингтон не будет играть ключевой роли в укреплении военной мощи европейских стран.

А Украина для них - буфер. В Европе открыто говорят, что Украина - это европейский живой щит, который защитит Европу от "агрессивной России" заявил Полянский

Он назвал европейскую риторику опасной и напомнил, что призывы со стороны России к серьезному диалогу не находят понимания в Европе.

Ранее Полянский рассказал, что страны Запада сменили риторику по Украине, перестав говорить о мирных переговорах и дипломатии. Он добавил, что некоторые зарубежные издания делают малоутешительный вывод о неизбежности конфликта между ЕС и Россией.