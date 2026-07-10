Политолог Лукьянов: Европа стала полноценным военным тылом для Украины Лукьянов: без разрушения связи Европы и Украины будет сложно добиться результата

Москва10 июл Вести.Европа стала полноценным военным тылом для Украины, поэтому без разрушения этой связки будет сложно добиться результата. Такое мнение выразил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Европа сейчас стала полноценным, уже без всяких экивоков, военным тылом воюющей против нас страны. И без разрушения этой связки или ее ослабления добиться результатов довольно сложно. Поэтому логика в том, чтобы наносить удары по точкам, откуда Украина получает свои ресурсы, есть считает политолог

Он подчеркнул, что прямое противостояние со странами НАТО – это уже переход на другой уровень конфликта.

Участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. Эти меры, как говорится в итоговом заявлении, направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.