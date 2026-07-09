"Один и тот же ответ": как Европа готовится к войне с Россией Мирошник: накачивая Украину оружием, Европа тянет время для запуска своего ВПК

Москва9 июл Вести.Европа выигрывает время на подготовку к противостоянию с Россией, накачивая Украину оружием, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Мирошник обратил внимание, что у Запада всегда один ответ, если киевский режим совершил террористическую атаку на Россию, или же российская армия нанесла удар по объектам на территории Украины. В любом из случаев Европа настаивает на все большем финансировании киевского режима.

Какие бы ни были вопросы, какие бы ни были подходы, как бы ни изменялись события, у них ответ один и тот же. Они настроены на ведение войны с Россией любыми гибридными, инструментальными, всевозможными способами готовиться к войне и для этого покупать время за счет Украины. То есть, накачивая Украину оружием, продолжать, делая из нее бастион, выигрывать время для того, чтобы запустить свой ВПК сказал посол

Он добавил, что эта же риторика применялась на прошедшем в Анкаре саммите НАТО: прийти к ослаблению России и последующему разграблению ее ресурсов.

Участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. Эти меры, как говорится в итоговом заявлении, направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.