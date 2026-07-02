Мирошник: Европа поплатится за то, что вскормила монстра в лице Киева

Мирошник: Европа сама вырастила монстра в лице Киева Мирошник: Европа поплатится за то, что вскормила монстра в лице Киева

Москва2 июл Вести.Европа сама вскормила монстра в лице киевского режима, который теперь создает ей проблемы, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

Западу придется понять, что от Украины могут исходить любые угрозы - от терроризма и наркотрафика до торговли людьми, подчеркнул Мирошник.

Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме. Европейцам придется поплатиться за то, что они создавали и вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией приводят "Известия" слова Мирошника

Европейцы привыкли считать любые предупреждения Москвы ложью из-за своей политической ангажированности, пояснил посол.

Ранее Мирошник отметил, что киевский режим прибегает к методам террористической войны, чтобы переключить внимание западных СМИ с поражений на поле боя.