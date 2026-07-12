Москва12 июл Вести.Позиция стран Запада, принципиально не обращающих внимания на несоблюдение норм международного гуманитарного права в отношении России, является сговором, а действия таких государств еще предстоит обсудить и сделать из них выводы. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Запад, по его словам, сегодня существует в рамках собственной извращенной логики и готов вывернуть любую информацию в пользу Украины и пытаться блокировать любые расследования в отношении Киева.

Действия этой банды еще предстоит обсудить, еще предстоит сделать выводы, тем более что сейчас в этом задействована где-то одна четверть государств, то есть порядка 50 государств, которых просто как марионетки дергают за ниточки, и они оглашают то, что им сброшено то ли из Брюсселя, то ли из Вашингтона сказал Мирошник

Дипломат назвал происходящее сговором против РФ.

Мы понимаем, что есть определенный сговор, логика которого выглядит таким образом: нормы международного гуманитарного права должны соблюдаться в так называемых цивилизованных странах, то есть на территории вот этого "цветущего сада". А когда наносится удар по школе, больнице, по ребенку, по гражданскому жителю на территории России, то это неинтересно. Это неинтересно, это можно игнорировать, на это можно никак не реагировать. А если уж Россия напирает, то есть когда требует проведения расследования, когда проводит очередное заседание в Совете Безопасности ООН, тогда уже выстраивается буквально очередь этих стран, которая говорит: "А нам не стыдно! А мы считаем, что любые средства хороши в том случае, когда удары наносятся по России". То есть "нас ничего не интересует", как это оглашали уже десятки западных представителей. Они говорят: "Во всем виновата Россия, и мы не собираемся разбираться в тех подходах, которые есть по данному конкретному случаю". Их это не интересует: "А Россия? Ну ладно, все понятно. Хорошо, пусть будет" отметил Мирошник

Также Родион Мирошник заявил о росте количества террористических атак Киева против регионов России за июнь и начало июля как минимум на 20%.