Мирошник: вокруг Зеленского сложился круг незаконных марионеток Запада

Москва26 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно собирает вокруг себя марионеток, которые стали правителями только по воле Запада, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Зеленский становится "точкой сбора" подобных "правителей", являющихся западными марионетками, отметил Мирошник.

Нелегитимный просроченный Зеленский встречается с нелегитимной и неизбранной Тихановской. Украинский недопрезидент формирует свой круг нелегитимных марионеток, существование которых в политическом спектре зависит исключительно от их спонсоров-работодателей приводит ТАСС слова Мирошника

Между тем зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич сообщил, что киевский режим заинтересован в использовании белорусской оппозиции для возможных провокаций против Белоруссии. Так Гайдукевич прокомментировал визит бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Киев.