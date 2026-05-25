В Белоруссии прокомментировали визит Тихановской на Украину В Белоруссии назвали визит Тихановской в Киев попыткой провокации

Москва25 мая Вести.Киев заинтересован в использовании белорусской оппозиции для возможных провокаций против Белоруссии, однако Минск не поддастся на подобные действия. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич.

Заявление прозвучало на фоне визита бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Киев. Цель ее визита и предстоящие встречи неизвестны.

По словам парламентария, белорусские спецслужбы отслеживают ситуацию и готовы пресекать возможные угрозы. Гайдукевич также выразил мнение, что Киев пытается использовать белорусскую оппозицию для прикрытия "экстремистских шагов".

Реагировать тут не на что. Она [Тихановская] никто и ничто… Мы все это видим, отслеживаем, спецслужбы работают. Поэтому все эти планы будут разрушены. Ничего у них не выйдет сказал Гайдукевич

Он подчеркнул, что Белоруссия не намерена втягиваться в военный конфликт и продолжит обеспечивать безопасность своих границ. Гайдукевич также заявил, что задачей Белоруссии остается недопущение угроз безопасности России и сохранение стабильности в регионе.