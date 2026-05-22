Украина позвала на переговоры Тихановскую, а не Лукашенко

Киевский режим решил вести переговоры не с Лукашенко, а с Тихановской

Москва22 мая Вести.Киевский режим решил пригласить на переговоры бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, а не действующего лидера республики Александра Лукашенко. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Так он прокомментировал предложение Лукашенко приехать на Украину.

По мнению Сибиги, киевский режим может обсудить все вопросы с Тихановской.

Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской в Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов добавил Сибига

Ранее Лукашенко заявил, что готов провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в любом месте на Украине. Глава Белоруссии отметил, что открыт к диалогу.

Зеленский, в свою очередь, выступил с очередными угрозами в адрес руководства Белоруссии.