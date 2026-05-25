Глава белорусского МИД Рыженков: нужны переговоры, а не накачка Киева оружием

Москва25 мая Вести.Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков указал, что накачка Киева оружием не способствует мирному урегулированию.

Рыженков считает, что на Западе стали лучше понимать позицию Минска по Украине, в том числе благодаря откровенным разговорам президента Белоруссии Александра Лукашенко с партнерами на Западе.

Никакое продолжение конфликта, никакая накачка вооружением либо какими-то ресурсами не способны привести к мирному урегулированию. Надо садиться за стол переговоров и разговаривать. Вот главный посыл президента сказал министр телеканалу "Первый информационный", его слова приводит БЕЛТА



Он отметил, что беседы с Лукашенко помогают, "наверное, больше проникнуться идеей, что альтернативы наступлению мира никакой нет".

В воскресенье состоялся телефонный разговор Лукашенко с французским президентом Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили отношения Минска с Евросоюзом в целом и Парижем в частности, а также региональные проблемы.