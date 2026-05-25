Москва25 маяВести.Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков указал, что накачка Киева оружием не способствует мирному урегулированию.
Рыженков считает, что на Западе стали лучше понимать позицию Минска по Украине, в том числе благодаря откровенным разговорам президента Белоруссии Александра Лукашенко с партнерами на Западе.
Никакое продолжение конфликта, никакая накачка вооружением либо какими-то ресурсами не способны привести к мирному урегулированию. Надо садиться за стол переговоров и разговаривать. Вот главный посыл президентасказал министр телеканалу "Первый информационный", его слова приводит БЕЛТА
Он отметил, что беседы с Лукашенко помогают, "наверное, больше проникнуться идеей, что альтернативы наступлению мира никакой нет".
В воскресенье состоялся телефонный разговор Лукашенко с французским президентом Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили отношения Минска с Евросоюзом в целом и Парижем в частности, а также региональные проблемы.