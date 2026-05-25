Москва25 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон мог позвонить белорусскому лидеру Александру Лукашенко, чтобы попытаться оторвать Минск от Москвы и лишить Россию единственного союзника в Европе. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, страны Запада усилили давление на Белоруссию и используют различные методы для изменения внешнеполитического курса республики. Одной из главных целей Европейского союза и НАТО является попытка оторвать Белоруссию от России.

Макрону самое главное – оторвать Белоруссию от России. Это практически наш единственный союзник в Европе сказал Дандыкин

Эксперт также предположил, что Запад может пообещать Минску преференции и особые условия сотрудничества с Евросоюзом. При этом Дандыкин напомнил о деятельности белорусской оппозиции за рубежом и призвал внимательно следить за возможными провокациями.