Эксперт Перенджиев: Запад может стоять за информационным давлением на Лукашенко

Политолог высказался об угрозах Зеленского в адрес Лукашенко Эксперт Перенджиев: Запад может стоять за информационным давлением на Лукашенко

Москва22 мая Вести.На президента Белоруссии Александра Лукашенко оказывается информационно-психологическое давление, за этим могут стоять западные страны. Такое предположение сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что в настоящий момент фактически происходит терроризирование белорусского лидера.

Чувствуется определенный заказ со стороны Запада на информационно-психологическое воздействие на Лукашенко... Потому что сами по себе публичные заявления [главы киевского режима Владимира] Зеленского, что у Киева "есть возможность превентивно работать в отношении руководства Белоруссии" - это угроза насильственной смерти. Понятно, что после такого с Украиной невозможно вести нормальный диалог сказал Перенджиев

Политолог предположил, что глава киевского режима таким образом стремится вывести Лукашенко на грубые высказывания и позже обвинить в агрессии.

В риторике Зеленского в адрес Лукашенко, конечно, прослеживается польский след резюмировал Перенджиев

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины обладают возможностью атаковать руководство Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь отметил, что не реагирует на болтовню главы киевского режима.