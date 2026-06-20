Москва20 июн Вести.Слова главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал угрозу Зеленского в адрес Лукашенко. 19 июня глава киевского режима пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии не распорядится убрать ее в течение недели. По словам Зеленского, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.

Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит - затягивание боевых действий, отсрочка выборов на Украине и повод для новых вливаний Запада в бандеровский режим написал Слуцкий

Слуцкий заявил, что Зеленский, озвучивая угрозы в адрес Минска, не учитывает роль западных стран в украинском конфликте. При этом Брюссель, Берлин, Париж и Лондон, по сути, выступают его участниками и открыто демонстрируют намерение влиять на внутренние дела Белоруссии.

Тогда украинскому узурпатору и его "группе поддержки" стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности - важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска - члена Союзного государства - как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli (повод для начала войны) для неминуемого ответа ведущей ядерной державы добавил парламентарий

Ранее украинский дрон атаковал автобус с детьми, которые ехали из Белоруссии в Геленджик на отдых. В результате удара погибла беременная женщина. Лукашенко прокомментировал удар украинского дрона по автобусу с детьми в Брянской области, назвав инцидент провокацией.