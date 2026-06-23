Москва23 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о Белоруссии, назвав их хамскими. Глава российского внешнеполитического ведомства сказал об этом в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России.

По словам Лаврова, речь идет о заявлениях Зеленского, в которых тот потребовал "навести порядок" на территории Белоруссии и допустил возможность самостоятельных действий в этом направлении.

Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка сказал Лавров

Ранее Зеленский через несколько дней после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками из-за техники на приграничной территории, которая якобы помогает ВС РФ вести военные действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии вмешательством во внутренние дела суверенного государства.