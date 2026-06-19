Зеленский грозит ударить по Белоруссии, если технику не отведут от границы

Зеленский угрожает ударить по Белоруссии Зеленский грозит ударить по Белоруссии, если технику не отведут от границы

Москва19 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Гондураса Насри Асфурой.

По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.

Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы сказал Зеленский

Ранее Лукашенко прокомментировал удар украинского дрона по автобусу с детьми в Брянской области, назвав инцидент провокацией.