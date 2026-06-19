Москва19 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Гондураса Насри Асфурой.
По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.
Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мысказал Зеленский
Ранее Лукашенко прокомментировал удар украинского дрона по автобусу с детьми в Брянской области, назвав инцидент провокацией.