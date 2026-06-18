Удар по автобусу с детьми – это провокация, заявил Лукашенко Лукашенко предостерег тех, кто пытается втянуть Белоруссию в конфликт

Москва18 июн Вести.Если кто-то пытается втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт, то им это дорого обойдется. Так глава республики Александр Лукашенко прокомментировал удар украинского дрона по автобусу с детьми в Брянской области.

Лукашенко отметил, что Минск пока не спешит с выводами по поводу трагедии в Брянской области. Однако тот факт, что беспилотник принадлежал Украине, сомнений не вызывает.

Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь – спокойное государство, поэтому это все происходит цитирует слова Лукашенко Telegram-канал "Пул первого"

Трагедия произошла 17 июля – украинский дрон атаковал автобус с детьми, которые ехали из Белоруссии в Геленджик на отдых. В результате удара погибла беременная женщина. Следственный комитет РФ уже завел дело о теракте.