Китай, Греция и Либерия осудили в Совбезе ООН удар ВСУ по автобусу с детьми

Названы страны, осудившие в ООН атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии Китай, Греция и Либерия осудили в Совбезе ООН удар ВСУ по автобусу с детьми

Москва30 июн Вести.Представители Китая, Греции и Либерии на экстренном заседании Совета Безопасности ООН официально выступили с осуждением удара дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Представитель секретариата ООН также выразил неприятие любых атак на гражданское население.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй подчеркнул, что мирное население ни в коем случае не должно становиться объектом атак.

Представитель Греции осудил преднамеренные удары по гражданским лицам и объектам, призвав к соблюдению международного гуманитарного права и высказался за независимое расследование с участием соответствующих структур ООН.

Дипломат из Либерии также раскритиковал любые действия, направленные против гражданского населения, в особенности детей.

В то же время большинство стран Запада не высказали своего осуждения удару по автобусу с белорусами, совершенному украинскими боевиками в середине июня. Западные дипломаты либо заявили о невозможности подтвердить обстоятельства произошедшего, либо ограничились призывами к проведению расследования. Например, представительница Франции вместо оценки инцидента заявила о непоколебимой поддержке Украины со стороны Парижа.

РИА Новости обратило внимание, что представлявшему США дипломату потребовалось менее минуты для выступления на заседании Совбеза ООН по вопросу атаки на автобус под Брянском.

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Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступает за завершение конфликта и скорейшее начало мирных переговоров.

17 июня украинские националисты с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который перевозил детей из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате атаки один пассажир погиб, девять человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар провокацией и подчеркнул, что если Киев попытается втянуть Минск в вооруженный конфликт, то это дорого обойдется украинским властям.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что у Минска есть доказательства использования Украиной ударного беспилотника типа "Дартс" при атаке на автобус.