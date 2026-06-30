Китай подтвердил готовность к содействию в урегулировании кризиса на Украине

Дипломат КНР в ООН высказался об отношении Пекина к урегулированию на Украине Китай подтвердил готовность к содействию в урегулировании кризиса на Украине

Москва30 июн Вести.Китай намерен и впредь способствовать разрешению кризиса на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй в ходе заседания Совета Безопасности организации. Трансляция выступления велась на сайте ООН.

Дипломат отметил, что Пекин поддерживает взаимодействие со всеми участниками конфликта и активно способствует проведению мирных переговоров.

Китай готов вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса сказал Сунь Лэй

Кроме того, представитель Пекина осудил атаку запущенного украинскими боевиками дрона на автобус с детьми из Белоруссии. Инцидент произошел в Брянской области 17 июня.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отверг утверждение главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что китайские военные якобы помогают российской армии в ходе конфликта на Украине.