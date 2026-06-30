Китай призвал Россию и Украину к скорейшему возобновлению переговоров

Постпред Китая при ООН призвал Россию и Украину возобновить переговоры Китай призвал Россию и Украину к скорейшему возобновлению переговоров

Москва30 июн Вести.Китай призывает Россию и Украину как можно скорее вернуться за стол переговоров для выработки взаимоприемлемого и долгосрочного мирного соглашения, заявил постоянный представитель Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Трансляцию выступления китайского дипломата вел сайт ООН.

Мы настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить диалог, проявить политическую волю и сосредоточиться на устранении глубинных причин конфликта, строго соблюдая принципы Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения подчеркнул Сунь Лэй

По его словам, Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, руководствуясь четырьмя принципами, предложенными председателем Китая Си Цзиньпином, уточнил дипломат.

Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами, включая Россию и Украину, и активно содействуем мирным переговорам. Китай готов вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса заявил постпред Китая при ООН

Китай готов оказывать содействие в урегулировании украинского кризиса, заключил Сунь Лэй.

Между тем официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отверг утверждение главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Кайи Каллас о том, что китайские военные якобы помогают российской армии в конфликте на Украине.