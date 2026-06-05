Дюжаррик: прямые переговоры между Москвой и Киевом необходимы

В ООН выступили за прямые переговоры России и Украины Дюжаррик: прямые переговоры между Москвой и Киевом необходимы

Москва5 июн Вести.Прямые переговоры между Россией и киевским режимом необходимы, заявил журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отвечал на вопрос одного из журналистов о предложении переговоров, выдвинутом главой киевского режима Владимиром Зеленским президенту России Владимиру Путину.

В любом контексте, в любом конфликте основой для урегулирования являются прямые переговоры, основанные на равных условиях сказал пресс-секретарь

Ранее Владимир Путин отметил, что не видит смысла проводить встречу с Зеленским, поскольку одновременно с просьбой о переговорах тот организует теракты против мирного населения России.