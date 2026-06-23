Постпред Украины в ООН заявил о готовности к прямым переговорам с Россией Мельник: Украина готова к прямым переговорам с Россией

Москва23 июн Вести.Украина готова к прямым переговорам с Россией, направленным на достижение длительного и справедливого мира. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности организации. Его слова приводит "Страна.ua".

Мельник уточнил, что Украина выступает за прекращение огня по линии боевого соприкосновения и рассматривает такой шаг как значительный компромисс. Он также отметил, что украинская сторона сохраняет готовность к диалогу, однако ожидает ответных действий.

По его словам, "протянутая рука Украины повисла в воздухе", а терпение Киева не является безграничным. Мельник считает, что дальнейшее бездействие международного сообщества, включая Совет Безопасности ООН, может повлиять на текущие подходы украинской стороны.