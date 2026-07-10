Украина обратилась к Совбезу ООН с новым требованием о перемирии Киев потребовал от Совбеза ООН срочно принять резолюцию о прекращении огня

Москва10 июл Вести.Украина призвала Совет Безопасности ООН незамедлительно принять резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя республики при ООН Владимир Павличенко.

Поэтому мы снова призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции по немедленному и безусловному прекращению огня сказал дипломат, его цитирует "Укринформ"

Он заявил, что такой шаг ясно продемонстрирует "поддержку установления всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира". Павличенко также обратился к западным союзникам с призывом продолжать помощь Киеву.

При этом он подчеркнул, что данная инициатива является не эскалацией, а "единственной действенной стратегией" на пути к миру.

Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о долгосрочном и справедливом мире с прекращением огня по линии соприкосновения. По его словам, "протянутая рука Киева повисла в воздухе", а терпение страны "не безгранично". Он предупредил, что в случае дальнейшей выжидательной позиции Совбеза ситуация может измениться.