Москва19 маяВести.США сделают все для себя возможное, чтобы помочь разрешить украинский конфликт, заявила заместитель постпреда Соединенных Штатов при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте организации.
Также она призвала стороны к "немедленному и всеобъемлющему" прекращению огня перед подписанием окончательных договоренностей об урегулировании конфликта.
Соединенные Штаты, в самом деле, сделают все возможное, чтобы привести войну к прочному завершениюсказала Брюс
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не предпринимает никаких шагов для окончания украинского конфликта и, напротив, продолжает устраивать теракты против граждан России.