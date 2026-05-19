США пообещали сделать все возможное, чтобы окончился конфликт на Украине

Москва19 мая Вести.США сделают все для себя возможное, чтобы помочь разрешить украинский конфликт, заявила заместитель постпреда Соединенных Штатов при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте организации.

Также она призвала стороны к "немедленному и всеобъемлющему" прекращению огня перед подписанием окончательных договоренностей об урегулировании конфликта.

Соединенные Штаты, в самом деле, сделают все возможное, чтобы привести войну к прочному завершению сказала Брюс

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не предпринимает никаких шагов для окончания украинского конфликта и, напротив, продолжает устраивать теракты против граждан России.