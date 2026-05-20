Небензя заявил о тупике в переговорном процессе по Украине

Москва20 мая Вести.Россия не получает от Киева сигналов о готовности к существенному продвижению в разрешении конфликта.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике констатировал дипломат

Небензя подчеркнул, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо отдать приказ о прекращении огня и выводе украинских вооруженных сил с территории России, в том числе, из Донбасса. После этого, продолжил постпред, можно будет перейти к обсуждению конкретных условий всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира.

До тех пор, пока он (Зеленский – прим. ред.) этого не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат Вооруженные силы Российской Федерации отметил Небензя

Он также отметил, что киевский режим не прекращает террористические атаки, направленные на мирное население, используя для этого "доступное ему оружие, поставленное западными спонсорами".

В этой связи, продолжил Небензя, на странах Запада лежит ответственность за гибель и ранения сотен людей.

В ответ на атаки Вооруженные силы России в период с 12 по 15 мая нанесли удары высокоточным оружием, причем только по промышленным предприятиям и объектам, которые использовались в интересах украинской армии, подчеркнул постпред.

18 мая замглавы российского МИД, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин также сообщил, что Россия не получала от представителей Киева сигналов о готовности двигаться в вопросе урегулирования конфликта.