Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о готовности к переговорам

Москва18 мая Вести.Россия не получала от Украины сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин в интервью "Известиям".

Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали приводят "Известия" слова Галузина

Для создания переговорной основы главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит прекратить огонь и вывести войска из Донбасса, что позволит перейти к обсуждению условий достижения всеобъемлющего мира, подчеркнул Галузин.

Между тем идет работа над решением гуманитарных задач, в том числе по обмену военнопленными, возвращению гражданских лиц и воссоединению семей, в первую очередь детей со своими родителями, заключил Галузин.