Москва18 маяВести.Украинские власти должны прекратить проводить политику, направленную против народа Украины, и всерьез взяться за диалог по урегулированию конфликта на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он указал, что киевский режим должен прекратить проводить агрессивную нацистскую политику, направленную против украинского народа.
Задача в том, чтобы киевский режим... всерьез взялся за действительно предметный диалог по политико-дипломатическому урегулированию на основе анкориджских взаимопониманийсказал Галузин