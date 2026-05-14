ВС РФ нанесли массированный удар с земли, воздуха и моря по объектам ВСУ Минобороны: российские войска массированно ударили по объектам ВПК Украины

Москва14 мая Вести.Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотниками.

В результате поражение получили военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Также удар пришелся по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожили 36 украинских беспилотников над российскими регионами.