Москва14 маяВести.Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотниками.
В результате поражение получили военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Также удар пришелся по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты пораженыговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожили 36 украинских беспилотников над российскими регионами.