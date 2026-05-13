Москва13 мая Вести.Глава венгерского Министерства иностранных дел Анита Орбан в четверг, 14 мая, вызовет посла РФ в Венгрии Евгения Станиславова из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам первого заседания нового правительства Венгрии. Слова Мадьяра привел портал 24.hu.

Завтра министр иностранных дел Анита Орбан вызовет российского посла сказал Мадьяр

Темой беседы, как добавил премьер Венгрии, станет ситуация на Украине.

По словам Мадьяра, российского посла, в частности, попросят представить информацию о планах Москвы относительно урегулирования конфликта на Украине.

27 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью с ИС "Вести" назвал условия, при которых сохранятся отношения России и Венгрии. По его словам, диалог возможен, если Венгрия будет продолжать линию бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана в отношении энергетического сотрудничества, отстаивания прав нацменьшинств и отказа поставок вооружения киевскому режиму.