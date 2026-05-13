Оторванный палец девочки, который она травмировала в детском саду, не спасли Врачи не смогли спасти оторванный палец девочки в Махачкале

Москва13 мая Вести.Врачи не смогли спасти палец девочки, который ей оторвало в детском саду в Махачкале. Угрозы жизни ребенку нет, сообщили в детской республиканской клинической больнице имени Кураева, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что девочке случайно прищемил дверью мизинец один из детей. В результате палец оторвало. При этом сотрудники детского сада вместо того, чтобы оперативно вызвать скорую, надели на ребенка колготки и туда положили палец.

В больницу малышка попала лишь после того, как палец обнаружили ее родители, когда переодевали ее.

Вся необходимая медицинская помощь ребенку оказывается, угрозы жизни нет. К сожалению, на момент доставки ребенка в медучреждение пальца уже не было. Было слишком поздно отмечается в сообщении

Две воспитательницы и няня заключены под стражу на два месяца.