Девочку, которой оторвало палец ноги в детсаду в Махачкале, выписали из больницы Состояние девочки, оставшейся без пальца в детсаду Махачкалы, удовлетворительное

Москва14 мая Вести.Девочку, которой оторвало палец ноги в одном из детских садов Махачкалы 8 мая, выписали из больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача-ортопеда, который оперировал ребенка, Ибрагима Евтемирова.

При поступлении состояние ребенка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле – вот это запомнилось… Вчера ребенка выписали в удовлетворительном состоянии сказал он

Девочке случайно прищемил дверью мизинец один из детей. В результате палец оторвало. При этом сотрудники детского сада вместо того, чтобы оперативно вызвать скорую, надели на ребенка колготки и туда положили палец.

Две воспитательницы и няня заключены под стражу на два месяца.