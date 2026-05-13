После травмирования ребенка в детском саду в Дагестане возбудили дела

Москва13 мая Вести.Уголовное дело возбуждено в Дагестане после травмирования ребенка в детском дошкольном учреждении, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным ведомства, в Махачкале 8 мая родители обнаружили у ребенка травму стопы после возвращения из дошкольного образовательного учреждения.

Девочку доставили в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники дошкольного учреждения задержаны. В отношении двоих сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX

В СК отметили, что мере пресечения третьей фигурантке пока не избрана.

Произошедшее квалифицировали по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.