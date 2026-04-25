Москва25 апрВести.Ребенок упал с горки и получил травму на детской площадке в Каспийске, по факту возбуждено уголовно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУ СК России по Дагестану.
В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке…по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы усмотрели нарушения при установке игрового оборудования, кроме того, площадка покрыта тротуарной плиткой, не защищающей детей от травм при падении.