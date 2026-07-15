Москва15 июлВести.В Каспийске малолетний ребенок выпал из окна 2-го этажа, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.
Инцидент произошел утром 15 июля на улице Молодежной в Каспийске.
Предварительно, ребенок 2024 г.р. выпал из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже многоквартирного дом. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медучреждение для оказания помощи.
Организована процессуальная проверка … [по] ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.