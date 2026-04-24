В Кузбассе 2-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа, организована проверка

Москва24 апр Вести.В Междуреченске 2-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа, по факту поризошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Кемеровской области – Кузбассу.

Инцидент произошел 22 апреля. Предварительно, малолетняя забралась на подоконник, не удержалась и выпала из окна 2-го этажа многоквартирного жилого дома.

С травмами пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь… По данному факту организовано проведение доследственной проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства.