Москва24 апрВести.В Междуреченске 2-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа, по факту поризошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Кемеровской области – Кузбассу.
Инцидент произошел 22 апреля. Предварительно, малолетняя забралась на подоконник, не удержалась и выпала из окна 2-го этажа многоквартирного жилого дома.
С травмами пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь… По данному факту организовано проведение доследственной проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все обстоятельства.