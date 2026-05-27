В Омске возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти ребенку, сообщает региональное СУ СК.
Трагедия произошла вечером 26 мая. Находившаяся в квартире с матерью полуторагодовалая девочка выпала из открытого окна и получила смертельные травмы.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней девочки в результате падения из открытого окна квартиры многоэтажного дома в городе Омскеговорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
Следователи пояснили, что мать ребенка вышла в другую комнату, оставив дочь без присмотра на несколько минут.