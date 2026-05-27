Малолетняя девочка погибла при падении из окна в Омске

Москва27 мая Вести.В Омске возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти ребенку, сообщает региональное СУ СК.

Трагедия произошла вечером 26 мая. Находившаяся в квартире с матерью полуторагодовалая девочка выпала из открытого окна и получила смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней девочки в результате падения из открытого окна квартиры многоэтажного дома в городе Омске говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Следователи пояснили, что мать ребенка вышла в другую комнату, оставив дочь без присмотра на несколько минут.