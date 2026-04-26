МВД: погибшая при падении в Екатеринбурге девочка росла в благополучной семье

В МВД рассказали о семье 6-летней девочки, чье тело нашли у дома в Екатеринбурге МВД: погибшая при падении в Екатеринбурге девочка росла в благополучной семье

Москва26 апр Вести.Шестилетняя девочка, чье тело было обнаружено под окнами многоэтажного дома на улице Шефской в Екатеринбурге, росла в благополучной семье, сообщает ГУ МВД России по Сверловской области.

Семья характеризуется как благополучная, ранее на учете не состояла говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла вечером 26 апреля, в воскресенье. По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, во время случившегося мать ребенка находилась на кухне. Девочка осталась в комнате одна, облокотилась на москитную сетку и выпала наружу. Детали выясняют правоохранители.

По факту возбуждено уголовное дело.