Москва26 апрВести.Шестилетняя девочка, чье тело было обнаружено под окнами многоэтажного дома на улице Шефской в Екатеринбурге, росла в благополучной семье, сообщает ГУ МВД России по Сверловской области.
Семья характеризуется как благополучная, ранее на учете не состоялаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла вечером 26 апреля, в воскресенье. По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, во время случившегося мать ребенка находилась на кухне. Девочка осталась в комнате одна, облокотилась на москитную сетку и выпала наружу. Детали выясняют правоохранители.
По факту возбуждено уголовное дело.