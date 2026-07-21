Москва21 июлВести.В Каспийске возбуждено уголовное дело по факту гибели выпавшей с пятого этажа малолетней девочки, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Дагестана.
По версии следствия, 20 июля в одной из квартир многоквартирного дома на улице Омарова девочка 2022 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, забралась на подоконник открытого окна, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с пятого этажа.
Ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался в больницеотмечается в сообщении
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.