В Дагестане возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате падения из окна

Маленькая девочка выпала из окна квартиры и погибла в Дагестане В Дагестане возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате падения из окна

Москва21 июл Вести.В Каспийске возбуждено уголовное дело по факту гибели выпавшей с пятого этажа малолетней девочки, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Дагестана.

По версии следствия, 20 июля в одной из квартир многоквартирного дома на улице Омарова девочка 2022 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, забралась на подоконник открытого окна, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с пятого этажа.

Ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице отмечается в сообщении

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.