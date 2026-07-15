СК Дагестана возбудил дело после гибели девочки, упавшей с кухонной тумбы

В Дагестане малолетняя девочка умерла после падения с кухонной тумбы СК Дагестана возбудил дело после гибели девочки, упавшей с кухонной тумбы

Москва15 июл Вести.Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту гибели малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК.

Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности". Трагедия произошла 13 июля, когда ребенок 2022 года рождения упал с кухонной тумбы в частном домовладении.

Ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали смерть написано в канале СК

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего.