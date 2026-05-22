Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с гибелью ребенка в реке Шар-шар

Москва22 мая Вести.Прокуратура в Дагестане начала проверку по факту утонувшего ребенка в реке Шар-шар в Карабудахкентском районе, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Про данным надзорного ведомства, 22 мая в селе Карабудахкент, ребенок утонул, упав в речку Шар-шар. На контроле надзорного ведомства ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее в МЧС региона рассказали, что утонул ребенок 2019 года рождения. Тело малыша извлекли из воды очевидцы и передали родственникам.