Прокуратура Дагестана проверит данные о травмировании ребенка на детской горке

Происшествие с ребенком на горке в Дагестане проверит прокуратура Прокуратура Дагестана проверит данные о травмировании ребенка на детской горке

Москва25 апр Вести.В Дагестане прокуратура организовала проверку информации о происшествии с ребенком на детской площадке. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По данным СУ СК России по республике, ребенок получил травмы при падении с с горки на детской площадке в г. Каспийске. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании и эксплуатации детского игрового оборудования говорится в сообщении

Вопрос о внесении актов прокурорского реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий.