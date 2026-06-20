Москва20 июнВести.В Самарской области Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
По имеющимся данным, вечером 16 июня 2-летний мальчик гулял на детской площадке в поселке Елшняги в сопровождении родителей. Около 18.40 на железная калитка, ограждающая детскую площадку, упала на ребенка.
По предварительным сведениям, калитку самостоятельно установил житель села.
Ребенок был доставлен в больницу с травмой головы. В настоящее время мальчик под наблюдением врачей проходит стационарное лечение, угрозы жизни ребенка нетговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
По итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних будут приняты меры прокурорского реагирования.