В Самарской области прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на детской площадке

В Самарской области начата проверка по факту ЧП на детской площадке В Самарской области прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на детской площадке

Москва20 июн Вести.В Самарской области Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По имеющимся данным, вечером 16 июня 2-летний мальчик гулял на детской площадке в поселке Елшняги в сопровождении родителей. Около 18.40 на железная калитка, ограждающая детскую площадку, упала на ребенка.

По предварительным сведениям, калитку самостоятельно установил житель села.

Ребенок был доставлен в больницу с травмой головы. В настоящее время мальчик под наблюдением врачей проходит стационарное лечение, угрозы жизни ребенка нет говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

По итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних будут приняты меры прокурорского реагирования.