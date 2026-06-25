Глава СК потребовал отчет о расследовании ЧП с ребенком на Сахалине Бастрыкин взял на контроль ЧП на Сахалине с падением футбольных ворот на ребенка

Москва25 июн Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастьрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после ЧП в Южно-Сахалинске, где на ребенка упали футбольные ворота на детской игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Сахалинской области Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 23 июня на детской площадке во дворе одного из многоквартирных домов на улице Ленина в Южно-Сахалинске. В результате неосторожных действий одного из несовершеннолетних, который, повиснув на верхней перекладине футбольных ворот и спрыгнув с них, опрокинул конструкцию. Ворота упали на 11-летнего мальчика, который был затем госпитализирован с многочисленными травмами головы и лица. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).