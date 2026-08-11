Москва11 авгВести.В Ленинском районе города Саратова во время футбольной тренировки на 10-летнего мальчика рухнули ворота. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
В связи с этим возбуждено уголовное дело.
Вечером 10 августа 2026 года во время тренировки по футболу на территории стадиона на 10-летнего мальчика упали футбольные воротасказано в публикации
Ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ведется сбор и закрепление доказательной базы.