СК Саратовской области возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка

В Саратове футбольные ворота упали на ребенка, возбуждено дело СК Саратовской области возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка

Москва11 авг Вести.В Ленинском районе города Саратова во время футбольной тренировки на 10-летнего мальчика рухнули ворота. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В связи с этим возбуждено уголовное дело.

Вечером 10 августа 2026 года во время тренировки по футболу на территории стадиона на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота сказано в публикации

Ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ведется сбор и закрепление доказательной базы.