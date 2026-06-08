Москва8 июнВести.В Алтайском крае на спортивной площадке школы в селе Тальменка 17-летний юноша погиб из-за падения на него незакрепленных футбольных ворот. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла вечером 7 июня. Отмечается, что подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.
Вечером 7 июня 2026 года на спортивной площадке, расположенной на территории школы в селе Тальменка, 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него незакрепленных футбольных воротговорится в публикации надзорного ведомства
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокурор края Антон Герман контролирует ход расследования.
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.